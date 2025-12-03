ETV Bharat / bharat

ಮೈಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಶಿಶು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಾವಲು ಕಾದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು!

ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ದಿರುವ ಅಚ್ಚರಿ ಘಟನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (File Photo)
By PTI

Published : December 3, 2025 at 3:42 PM IST

2 Min Read
ನಬದ್ವೀಪ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಲೋನಿಯ ಶೌಚಾಲಯವೊಂದರ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಶು ಜನಿಸಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೈಮೇಲೆ ಪ್ರಸವದ ರಕ್ತ ಅಂಟಿತ್ತು. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಶಿಶುವನ್ನು ಬರೀ ಮೈಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಜನರ ಮೇಲೆರಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು, ಬೊಗಳದೇ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೇ ಶಿಶುವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ದಿವೆ.

ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಾಯಿಗಳು ಶಿಶುವಿನ ಬಳಿ ಹೋಗಲು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದರು.

ಶಿಶುವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸುಕ್ಲಾ ಮೊಂಡಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಶಿಶು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾಯಿಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರದೇ ಅಲರ್ಟ್​ ಆಗಿದ್ದವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಶಿಶು ಕೂಗು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯಾರದ್ದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಗು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಹೊರಗೆ ಮಲಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿಗಳು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ವಾನಗಳು ಕಾವಲುಗಾರರಂತೆ ಇದ್ದವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸುಕ್ಲಾ ಮೊಂಡಲ್ ಅವರು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶ್ವಾನಗಳು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದವು. ಅವರು ಶಿಶುವನ್ನು ತನ್ನ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಕರೆದರು. ನಂತರ ಶಿಶುವನ್ನು ಮಹೇಶ್‌ಗಂಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಸದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು, ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಅಂಟಿರುವುದು ಹೆರಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೇಳೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾರೋ ಶಿಶುವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಬದ್ವೀಪ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇವು ನಾವು ದೂರುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಶ್ವಾನಗಳು, ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿದವು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೇಳಿದರು.

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಬದ್ವೀಪ ಸ್ಥಳ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೊಡಿದೆ. 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ಈ ನದಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಸಂದೇಶವು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿನ ಘಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಆತ್ಮವು ಶ್ವಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಾಲೋನಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಶಿಶುವಿಗಾಗಿ ಕಾವಲು ಕಾಯ್ದಿದ್ದ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್​ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ನಾಯಿಯ ಮೈ ಸವರುತ್ತಾ ಇವು ಶಿಶುವನ್ನು ಉಳಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

