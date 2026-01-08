ETV Bharat / bharat

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಕೀಲರ ವಾದಕ್ಕೆ, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿತು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 8, 2026 at 5:23 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಎಬಿಸಿ) ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಕ್ರಂ ನಾಥ್​, ನ್ಯಾ.ಸಂದೀಪ್​ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ.ಎನ್.ಅಂಜಾರಿಯಾ ಅವರಿದ್ದ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಸಿ.ಯು.ಸಿಂಗ್, ಕೃಷ್ಣನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಧ್ರುವ ಮೆಹ್ತಾ, ಗೋಪಾಲ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣನ್, ಶ್ಯಾಮ್ ದಿವಾನ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಲೂತ್ರಾ ಮತ್ತು ಕರುಣಾ ನಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಕೀಲರ ತಂಡದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪೀಠ ಆಲಿಸಿತು.

ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯೂರಿ ಆಗಿ(ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕರು) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಗೌರವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಸರಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ. ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನ್ಯಾ.ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಶತ್ರುಗಳು. ಬೆಕ್ಕು ಹೆಗ್ಗಣಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವಕೀಲರಾದ ಸಿಂಗ್​, ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳು, ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್​ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒತ್ತಡ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ವಕೀಲರ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನ್ಯಾ.ನಾಥ್​, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ನಾಯಿಗಳು ಮಾನವ ಹೊಂದಿರುವ ಭಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ಹೋಗಿ ನೆರೆಯವರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಜನರು ಕಡಿತದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವಕೀಲರು ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

