ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು
ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 17, 2026 at 10:17 PM IST
ಬಾಲಸೋರ್(ಒಡಿಶಾ): ಇಲ್ಲಿನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಓರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಕಲಾಂಡಿ ಚರಣ್ ಲೆಂಕಾ ಅವರು, ಸಾಧವ್ ರೌಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಜನ್ಪುರ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಸೊರೊ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಬೆರ್ಹಾಂಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಕಲಾಂಡಿ ಚರಣ್ ಹಿಮಾಚಲದಿಂದ 25 ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರು. ಕೇವಳ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 18 ಕೆ.ಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದರು.
ಇದರಿಂದ ಕಲಾಂಡಿ ಚರಣ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸಿದರು. ಕಲಾಂಡಿ ಅವರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಧವ್ ರೌಲಾ ಅವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಲಾಂಡಿ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದರು.
ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿ: ಕಲಾಂಡಿ ಚರಣ್ ಅವರು ಖುರ್ದಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಲಸೋರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ಅವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾಂಡಿ ಚರಣ್ ಲೆಂಕಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು 25 ಗಿಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು 3,500 ಗಿಡ ನೆಟ್ಟೆವು. ಅದರಿಂದ ನಾವು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಇನ್ನೂ 14,000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದು, 5-6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ, ನಾವು 25,700 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.
ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತಿವೆ: ''ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೆಬ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪಂಥನ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿಧದ ಇಂಟರ್ಡಾನ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ಬಾಲಸೋರ್, ಭದ್ರಕ್, ಕಟಕ್, ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ: ''ಪ್ರತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಯವರು ನಮಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐವರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ರೌಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಕಲಾಂಡಿ ಚರಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನಗೂಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದರು.
ಕಲಾಂಡಿ ಚರಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 22 ವರ್ಷದ ಕುಣಿ ಸರೆನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಲಾಂಡಿ ಚರಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಯಂತಿ ಲೆಂಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಕಲಾಂಡಿ ಚರಣ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐವರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
