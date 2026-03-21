ಗಂಜಾಂ ಯುವಕರಿಂದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ; ಉಪಕ್ರಮದ ನಂತರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತತಿ
ಒಡಿಶಾದ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಮೀರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : March 21, 2026 at 8:06 PM IST
ಬರ್ಹಾಂಪುರ (ಒಡಿಶಾ) : ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಡಿಶಾದ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದ ನಾಶ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ಶಬ್ಧ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿಕಿರಣದಂತಹ ಅಂಶಗಳೂ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಗಂಜಾಂ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 36ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಇದ್ದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಾಶವಾಗಿದ್ದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೃತಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2011ರಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಗುಂಪೊಂದು ಬೆರ್ಹಾಂಪುರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಗುಂತಬಂಧ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು.
'ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಗರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕೃತಕ ಗೂಡುಗಳು, ಆಹಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಗಜಪತಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ಸಿಂಗ್ಪುರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೊದಲು ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ನೂರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟುಬಂಧ್ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂರಕ್ಷಣಾವಾದಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸಾಹು ಅವರು 2007 ರಿಂದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಗೋಪಾಲಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಕ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
'ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗುರುತಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
