ETV Bharat / bharat

ಇದು ಲೇಡಿಫಿಂಗರ್​​ ಗ್ರಾಮ: ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಬೆಂಡೆ ಕೃಷಿಯೇ ಇವರ ಜೀವನಾಧಾರ; ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬೆಂಡೆಯದ್ದೇ ದರ್ಬಾರ್​!!

ಇಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರ್ಪುರ್ ಭಿಂಡಿ ರೈತ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಡೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Story Of Bhindi Village In Bihar
ಇದು ಲೇಡಿಫಿಂಗರ್​​ ಗ್ರಾಮ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 16, 2025 at 8:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಮಷ್ಟಿಪುರ, ಬಿಹಾರ: ಬಿಹಾರದ ಸಮಷ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸದೇ ಇರದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮವು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಗುರುತು: ಮೋರ್ವಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ "ಒಕ್ರಾ" ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊರ್ವಾ ಬ್ಲಾಕ್​ ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಪುರ್ ಭಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಶಿ ಭಿಂಡಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಇತರರಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ; ನೀವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಜನವರಿಯ ನಂತರ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ, ನೀವು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರ್ಪುರ್ ಭಿಂಡಿ ರೈತ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಂಡೆ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Where 75 Percent Of Farmers Cultivate ladyfinger
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಬೆಂಡೆ ಕೃಷಿಯೇ ಇವರ ಜೀವನಾಧಾರ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಶೇ.75 ರಷ್ಟು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೆಂಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರ್ಪುರ್ ಭಿಂಡಿ ರೈತ ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಇದೆ ಈ ಗುರುತು; ಹರ್ಪುರ್ ಭಿಂಡಿ ನಿವಾಸಿ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಗುರುತು ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅವರು, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಅದರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ "ಒಕ್ರಾ" ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಹರ್ಪುರ್ ಭಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಬದನೆ, ಎಲೆಕೋಸು, ಬಟಾಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರ್ಪುರ್ ಭಿಂಡಿ ಪಂಚಾಯತ್​​ನ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

Where 75 Percent Of Farmers Cultivate ladyfinger
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಬೆಂಡೆ ಕೃಷಿಯೇ ಇವರ ಜೀವನಾಧಾರ (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 9,182: ಇಲ್ಲಿ ಕುಶ್ವಾಹ ಸಮುದಾಯವು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 9,182. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,700 ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೆಂಡೆಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯದ್ದೇ: ಇಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರೂ ಕೂಡಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹರ್ಪುರ್ ಭಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಶಿ ಭಿಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ, ಶೇ. 75 - 90 ರಷ್ಟು ರೈತರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸಂಜಯ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಜತೆ ಸೋರೆ, ಮೂಲಂಗಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ: ಸುಮಾರು 1,300-1,400 ರೈತರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕನ್ನೂ ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲಂಗಿಯು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತೆ ಲೇಡಿಫಿಂಗರ್: ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮುಜಫರ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮುಜಫರ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ವೈಶಾಲಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೋತಿಪುರ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 60-80 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಳಿಗಳ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೈಕೋ-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 60-80 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಮಲೇಶ್ ರಾಯ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಕೃಷಿಯೇ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುತು: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಮಲೇಶ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿಯೇ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುತು ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೈತರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಕಮಲೇಶ್ ರಾಯ್

ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೃಷಿ: ಸಮಷ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮುಜಫರ್‌ಪುರ, ಪಾಟ್ನಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪರ್ಭಾನಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ಕಾಶಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ಮತ್ತು ಸಯಾಜಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಓಕ್ರಾ 2211 ನಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಈ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು!

ಮೊಸಳೆ ದವಡೆಯಿಂದ ಹುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ರಾಜ್​ಕೋಟ್​ನಲ್ಲಿ 70 ಹಸುಗಳ ಸಾವು ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶದ ಶಂಕೆ

TAGGED:

STORY OF BHINDI VILLAGE
LADYFINGER FARMING
ಇದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಗ್ರಾಮ
ಹರ್ಪುರ್ ಭಿಂಡಿ
STORY OF BHINDI VILLAGE IN BIHAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.