ಅಂದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇಂದು 33 ಪದವಿ, ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ 10 ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ಬೆಟ್ಟದಂಥ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಛಲದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಹಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು, ದೈಹಿಕ ವೈಕಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತರಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥವರ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಪೀರುಸಾಹೇಬ್ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಧಕನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸ್ಟೋರಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 13, 2026 at 1:22 PM IST

ತಿರುಪತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ. ಆದರೆ ಛಲ, ಹಠಕ್ಕೆ ಬಡತನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೇ ಓದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಆದರೂ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಛಲದಂತ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ 33 ಪದವಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, 10 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಹೆಸರು ಕಲ್ಲೂರು ಸಾಹಿ ಪೀರುಸಾಹೇಬ್. ಬದುಕು ಎಸೆದ ಹತ್ತಾರು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಸಾಹಸಿಗ. ಇಂದು, ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಮಲಚೆರುವು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಇವರು, 11 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ 33 ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1958ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪೀರುಸಾಹೇಬ್ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಐದನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ದೂ, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕುಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಸಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆಯೇ ಆಂಧ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಇದು ಇವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು.

ಮುಂದೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. 1980ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ.ಕೋರ್ಸ್‌ ಸೇರಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 1985 ಮತ್ತು 1987ರ ನಡುವೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 1989ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಮತ್ತು 1990ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಡ್ ಮುಗಿಸಿದರು.

1995ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವವರೆಗೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇವರ ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರವೂ ನೀವೇಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ಅನೇಕರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಲಿಕೆಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಪೀರ್ ಸಾಬ್ ಮಾತು.

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ಕೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಂ.ಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪದವಿಗಳನ್ನೂ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಉರ್ದು, ಅರೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

10 ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು: ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊರತಾಗಿ ಪೀರು ಸಾಹೇಬ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ಇದೀಗ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವೇದ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ಮತ್ತು ವೇದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪೀರುಸಾಹೇಬ್ (ETV Bharat)

ಶಿಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದಾದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಬಡತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಯಸ್ಸು ಎಂದಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಕೂಡದು. ನಾವು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು - ಪೀರ್ ಸಾಬ್

