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ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ: ಸಿಜೆಪಿಯ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಕರೆ

ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ದೀಪ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಭಿಜಿತ್​ ದಿಪ್ಕೆ ಕರೆ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 25, 2026 at 6:45 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶ್ವಾರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಮತಗಳ್ಳತನದ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್​ ದೀಪ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಿರಂತರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಅನ್ಯಾಯಯುತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಕ್ರಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಕುರಿತು ಮರು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಈ ಅಕ್ರಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಅವು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿದಂತೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮತಗಳ್ಳತನವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಉಳಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೀವಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎನಿಸುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇರೆಡೆ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ಮೌನವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಬಾರದು. ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಆಟ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಉಳಿವು ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದಿರುವ ದೀಪ್ಕೆ, ಅಕ್ರಮ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿಲುವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್​​ ಮ್ಯಾಚ್​ ಇದ್ದಂತೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಚ್​ ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಚ್​ ಹಿಡಿದರೂ ಅದು ಕೊನೆ ಓವರ್​ವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೆ ಎಳೆದಾಡಿದಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಅದು ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲವೇ ಗೆಲುವುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದುದು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್​ ಆಗಿದೆಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ದೀಪ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 2ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಎಸ್​ಐಆರ್​​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY
OCTOBER 2 GANDHI JAYANTI
ಚುನಾವಣೆ ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಸಿಜೆಪಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್​ ದಿಪ್ಕೆ
CJP CALL PROTEST ON OCT 2

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