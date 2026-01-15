ವೀರಭೂಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ: ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಬ್ಬರು ವಶಕ್ಕೆ
ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೀರಭೂಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : January 15, 2026 at 4:39 PM IST
ಉದಯಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಇಲ್ಲಿನ ಡುಂಗರ್ಪುರ ರೈಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಕಿಟಕಿಗಳ ಗಾಜುಗಳು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ 13ರ ಸಂಜೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 19316 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀರಭೂಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಅಸರ್ವಾದಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಬೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಪರಿಚಿತರು ತೂರಿದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹಲವಾರು ಬೋಗಿಗಳ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿ ಗಾಜುಗಳು ಒಡೆದುಹೋಗಿವೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲು ಜೈಸಮಂದ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಸರ್ಸಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಳಿ ಇದ್ದಾಗ, ರೈಲು ಹಳಿಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೋಗಿಗಳ ಒಳಗೆ ತೂರಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್: ನಂತರ, ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಗಿಗಳ ಒಳಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೂರಿ ಬಂದಿವೆ. ಕಿಟಕಿಗಳ ಗಾಜುಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುವುದು, ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಜು, ಕಲ್ಲು ತಗುಲಿ ಆದ ಗಾಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (ಆರ್ಪಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರೈಲು ಉದಯಪುರ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಗಾಯಾಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 153 ಮತ್ತು 147 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರನ್ನು ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಉದಯಪುರ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
2024 ರಲ್ಲಿ, ಡುಂಗರ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಚಿವಾರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲಿನ ಮೇಲೂ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಜವಾರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಬಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದವು.
