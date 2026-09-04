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ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕೊಳಲು: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಯುವಕ ತಯಾರಿಸಿರೋ ಈ ಕೊಳಲಲ್ಲಿದೆ ಕೃಷ್ಣನ 10 ಅವತಾರಗಳ ಕೆತ್ತನೆ!

ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಕೊಳಲು. ಈ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿವೆ.

stone flute
ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2026 at 5:05 PM IST

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ಗೋಲ್ಡಂಗಾ (ಬಂಕುರಾ): ಕೊಳಲಿನ ಶಬ್ದ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ರಾಧಾಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವೃಂದಾವನದ ಇಡೀ ಜನಸಮೂಹವನ್ನೇ ಆಯಸ್ಕಾಂತದಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಕೊಳಲೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಾಧುರ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಂಗಾಳದ ಕೊಳಲೊಂದು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕರಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿದಿರಿನ ಕೊಳಲಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಕೊಳಲು. ಈ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿವೆ. ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಧುರವಾದ ರಾಗಗಳನ್ನೂ ನುಡಿಸಬಹುದು. ಬಂಕುರಾದ ಅವಿಕ್ ಕರ್ಮಾಕರ್ ಈ ನವೀನ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

stone flute
ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲು (ETV Bharat)

ಕೊಳಲೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಳುವಾದ ಬಿದಿರಿನ ವಾದ್ಯದ ಚಿತ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವಿಕ್ ರಚಿಸಿದ ಕೊಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಲ್ಲಿನ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವಿಕ್. ಅವರು ಬಂಕುರಾದ ಗೋಲ್ಡಂಗಾದ ನಿವಾಸಿ.

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. 24 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ, ಅವರು ಕಲ್ಲಿನ ಕಲಾಕೃತಿ ರಚಿಸುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲರಳಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ತಲುಪಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಈಗ ರಚಿಸಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲು ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

stone flute
ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲು (ETV Bharat)

ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಳಲು ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆತ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ಕಲಾವಿದನ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ; ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮಧುರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊಳಲಿಗೆ 1.20 ಲಕ್ಷದ ಆಫರ್: ಅವಿಕ್ ಅವರ ಕೊಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಕೊಳಲನ್ನು ನೋಡಲು ದೂರದೂರದಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕೊಳಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1.20 ಲಕ್ಷ ಆಫರ್​ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಈ ಆಫರ್​ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೊಳಲು ಅವರ ಬಹುದಿನದ ಕನಸು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವಿಕ್ ಜೀವನದ ಉಸಿರಂತೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಕುರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲ್ಲು - ಕರಕುಶಲ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಳಲನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವಲ್ಲ; ಅದು ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಗುರುತಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

stone flute
ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲು (ETV Bharat)

"ಕೊಳಲು ಗೋವಿಂದನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ; ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ನಾನು ಒಂದು ಮೇಳದಿಂದ ಮರದ ಕೊಳಲನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಲು ಅದನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ." ಇಂದು, ಈ ಕೊಳಲಿಗಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ - ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

Avik Karmakar with a stone flute
ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲಿನ ಜೊತೆ ಅವಿಕ್ ಕರ್ಮಾಕರ್ (ETV Bharat)

ಕಲ್ಲಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಆತನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು: ಅವಿಕ್​ ತಾಯಿ ಅರ್ಚನಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕಲ್ಲಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಲಿತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ, ಸಂಜೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ರಚಿಸಿದ ಕೊಳಲು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಗಳಿಕೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ." ಎಂದರು.

stone flute
ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲು (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸಂಜಿತ್ ರಾಯ್ ಹೇಳುವಂತೆ, "ನನಗೆ ಅವಿಕ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತು. ಅವನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕರಕುಶಲತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಬಂಕುರಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಳಲನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಳಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಕೊಳಲು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾವು ಅವಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TEN KRISHNA AVATARS STONE FLUTE
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STONE FLUTE

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