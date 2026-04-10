ETV Bharat / bharat

ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕದ್ದ, ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಚಲನ್​ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ; ಚೋರನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು!

ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಚಲನ್, ಬೈಕ್​ ಕಳ್ಳನನ್ನ ಹಾಗೂ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

Stolen scooter In Telangana Recovered After Traffic Challan Reveals 'Thief's' Face In Hyderabad
ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕದ್ದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಚಲನ್​ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಖದೀಮ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 10, 2026 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಇದೀಗ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಬೀಬ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಫೈಸಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ, ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ರೆಹಮಾನ್​ ತನ್ನ ವಾಹನ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಆದರೂ ದಿನಗಳು ಉರುಳಿ, ವಾರಗಳು, ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅವರ ವಾಹನ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ರೆಹಮಾನ್​ ಬಹುತೇಕ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್​ 7ರಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋದ ವಾಹನದ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಚಲನ್​ವೊಂದನ್ನು ರೆಹಮಾನ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳಾದರೂ ತಮ್ಮ ನಂಬರ್​ ಪ್ಲೇಟ್​ನಲ್ಲೇ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಾಹನ ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆ ಚಿಗುರೊಡೆದಿತ್ತು.

ಇದೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಲನ್​ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ ಧರಿಸದೇ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಖದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಳಿವು ಕಂಡಿತ್ತು.

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೆಹಮಾನ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಎಕ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್​ ಮಾಡಿ, ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ಆನ್​​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಈ ಕುರಿತು ಗಮನ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.

ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಜನವರಿ 24ರಂದು ರೆಹಮಾನ್​ ವಾಹನ ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಚಲನ್​ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್​ 1ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರೆಹಮಾನ್​ಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಬಂದಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ. ಈ ಚಲನ್​ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶಂಕಿತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಹಬೀಬ್​ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಪಡೆಯದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಕೂಟರ್​ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಕಳ್ಳನೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೇ ಕದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಯಾರೋ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ, ವಾಹನಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾದ ವರದಿಯಾದ ನಂತರವೂ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಚಲನ್‌ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

STOLEN BIKE IN TELANGANA
STOLEN BIKE RECOVERED
TRAFFIC CHALLAN
TRAFFIC CHALLAN IN HYDERABAD
STOLEN BIKE IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.