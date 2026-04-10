ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕದ್ದ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ; ಚೋರನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು!
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್, ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳನನ್ನ ಹಾಗೂ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
Published : April 10, 2026 at 1:33 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಇದೀಗ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಬೀಬ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಫೈಸಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ರೆಹಮಾನ್ ತನ್ನ ವಾಹನ ಪತ್ತೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
Dear @HYDTP @hydcitypolice— Faisal Rahman (@rahman0528) April 7, 2026
My vehicle was stolen 3 months ago, and an FIR has already been registered at Habeeb Nagar Police Station.
Today, I received a traffic challan for the same vehicle, and the image clearly shows the thief’s face
I kindly request you to look into this pic.twitter.com/2KaWKn1rgC
ಆದರೂ ದಿನಗಳು ಉರುಳಿ, ವಾರಗಳು, ತಿಂಗಳಾದರೂ ಅವರ ವಾಹನ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ರೆಹಮಾನ್ ಬಹುತೇಕ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋದ ವಾಹನದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್ವೊಂದನ್ನು ರೆಹಮಾನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲಗೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳಾದರೂ ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲೇ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಾಹನ ಮತ್ತೆ ತಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆ ಚಿಗುರೊಡೆದಿತ್ತು.
ಇದೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಲನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೇ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಖದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಳಿವು ಕಂಡಿತ್ತು.
Good Evening all, the team of @shohabeebnagar— Hyderabad Traffic Police (@HYDTP) April 9, 2026
apprehended the bike and rider and brought them to police station and initiated further legal action. pic.twitter.com/ltUI7Hn24g
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಈ ಕುರಿತು ಗಮನ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಜನವರಿ 24ರಂದು ರೆಹಮಾನ್ ವಾಹನ ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 1ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ರೆಹಮಾನ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ. ಈ ಚಲನ್ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶಂಕಿತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“Our Friendly Police Are Truly Outstanding” 🙌🫡— Faisal Rahman (@rahman0528) April 9, 2026
Our stolen vehicle has been recovered. Thank you @shohabeebnagar ,@Di Habeeb Nagar Ps @hydcitypolice @HYDTP for your quick support and action. From Day One Until Now..Truly grateful for your help Salute to the Work of Police”🫡🙏 pic.twitter.com/dSH6vJ6tbe
ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಹಬೀಬ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಪಡೆಯದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಕಳ್ಳನೋ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೇ ಕದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಯಾರೋ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ರೆಹಮಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ, ವಾಹನಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾದ ವರದಿಯಾದ ನಂತರವೂ ನೋಂದಾಯಿತ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ!