ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ವಯಸ್ಸು ಹಿಂದಕ್ಕೆ: 61ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಸುಧಾಕರ್; ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರೇಸ್ ವಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 12, 2026 at 3:47 PM IST
ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ) : ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯರ ಮಾತು. ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ನಗರದ ಹೋಮಿಯೋ ಕಾಲೋನಿಯ ನಳಿನಿ ಸುಧಾಕರ್ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ 61ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾಕರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರೇಸ್ ವಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಧಾಕರ್ ಲಾವರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ಅವರು ಸಮಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಅದೇ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯವು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಸಾಧನೆಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಯಬದ್ಧ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದರೆ ರೆಫರಿ ಹಳದಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾದರೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ರೇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?: ರೇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅರವತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸುಧಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಸುಧಾಕರ್ 2011ರಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ, 2024 ರಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕಿ.ಮೀ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಭೂತಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ನಂತರ 2022 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. 2012 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು, 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಸಕ್ತ ಯುವಕರಿಗೆ ರೇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
