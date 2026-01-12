ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ Rice ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಹಾರ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ; ANGRAU ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ
ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ನಂತರ ಅರೆದರೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಅಮರಾವತಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಈ ಹಿಂದೆ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಿವುಡುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಳಿಕ ವಕ್ಕಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕವೇ ಅದನ್ನು ಅರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಭತ್ತವನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಅರೆಯುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭತ್ತವನ್ನು ಅರೆಯುವುದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಿಗುಟಾದ ಅಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಭತ್ತವನ್ನು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭೇದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಭತ್ತವನ್ನು ಅರೆಯುವಾಗ, ಅಕ್ಕಿ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ANGRAU ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ Rice: ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ, ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ನಂತರ ಅರೆದರೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಕಚ್ಚಾ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI) ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭತ್ತವನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
- ಅಕ್ಕಿ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ
- ಅಕ್ಕಿಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ 3 - 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೈಲೋಸ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
- ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ
ಈ ಅಕ್ಕಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ:
ಉಗಿ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಯೋಜನೆ, PDS ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆ, ಸುಲಭ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭತ್ತಗಳು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಭತ್ತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. - ಡಾ.ಪಲಡುಗು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಆಂಗ್ರಾ
