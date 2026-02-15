ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈತ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ರೈತ ಎಲಿಯಾಸ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
'ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನಷ್ಟವಾದರೂ ನಾನು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಾರೆ..." ಇವು ಎಲಿಯಾಸ್ ಅಂಬತ್ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು.
Published : February 15, 2026 at 12:35 PM IST
ಕಣ್ಣೂರು (ಕೇರಳ): ರೈತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದ ರೈತ ಎಲಿಯಾಸ್ ಅಂಬತ್ (60) ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಎಡವರಂ ಮೂಲದ ಎಲಿಯಾಸ್ ಅಂಬತ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 38 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಅಚಲ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೀಯ ಕೃಷಿ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲಿಯಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, "ನಾನು 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2,000ರಿಂದ 3,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬಲ್ಲೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ನಾನು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅವರು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಎಲೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 18 ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವರು 100% ಇಳುವರಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎಲಿಯಾಸ್ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲಿಯಾಸ್ ಅವರನ್ನು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಆಶಾವಾದಿ ರೈತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವತ್ತ ಅವರನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಹಸಿರು ಕಷಾಯ, ಮೀನು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಸ್ಲರಿಯಂತಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೀಟ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಗಳಂತಹ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದರು.
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಸಾವು: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನದಾತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹಿ ರೈತನ ಸಾವು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಎಲಿಯಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 2,500 ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಟ್ಟೂರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಟ್ಟೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ: ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಫೌಂಡೇಶನ್ - 04424640050 (24x7 ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಐಕಾಲ್ ನಂಬರ್ 9152987821 (ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ) ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
