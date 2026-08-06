2 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಹಸಿವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಜಾಮೀನು!
ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಗು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಗೆಟ್ಟು ತಾಯಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ
Published : August 6, 2026 at 10:19 AM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಸೂರತ್ನ ವರಾಚಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮಿತ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಅವರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪತಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆಯ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ಮಗು ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಮಗುವನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆಂದು ಸೂರತ್ನ ಸ್ಮಿಮರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಳು. ಆದರೆ, ಮಗುವ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ, ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ತಾಯಿ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವರಾಚಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, 2023'ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 103(1) ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ, ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಒಂದು ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಒಂದು ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೂರನೇಯ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ತಾಯಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಆದರೆ, ಈ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ತನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿ ಹೊಡೆದಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಮೃತ ಮಗುವಿನ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಾಧದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ವಾದಿಸಿತು.
ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಅಪರಾಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು ಏನೂ ಬಾಕಿಯಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಆಕೆ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿತು.
ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಯೋಜಿತ ದುರುದ್ದೇಶ ತಾಯಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಗು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಗೆಟ್ಟು ತಾಯಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.
ಆದೇಶ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಾರಣವಿದು: ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾನವೀಯ ಅವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದುರಂತವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹಸಿವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಇಂತಹ ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಹೊಣೆಗಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಂತಹ ಮೂಲ ಅಗತ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಂತಹ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 45ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬಾಲ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ, ದಾರ್ಶನಿಕರ ಉಕ್ತಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ: ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೂ ನೋಡಿದ ಪೀಠ, ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ 'ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ'ಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನನಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿದಿರಿ ಎಂಬ ಬೋಧನೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೆರೆಯವರು ಹಸಿದಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದು ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬೋಧನೆಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಗುಜರಾತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ 'ಮನ್ವಿನಿ ಭವಾಯಿ'ಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, 'ಛಪ್ಪನಿಯಾ ಅಕಲ್' 1899ರ ಮಹಾ ಕ್ಷಾಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಹೋರಾಟ, ಮಾನವ ಘನತೆ ಹಾಗೂ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಡತನದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ಮರಿಸಿತು. ಹಸಿವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಎಂದಿತು.
ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೋ ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ 'ಲೆಸ್ ಮಿಸರಬಲ್ಸ್'ನ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜೀನ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಪರಾಧದ ಹಾದಿಗೆ ಹೇಗೆ ದೂಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೋ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕನ್ಸ್ ಅವರಂತಹ ಚಿಂತಕರು ಹಾಗೂ ಲೇಖಕರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಬಡತನ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿವರಿಸಿತು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಹಸಿದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೇವಲ 'ರೊಟ್ಟಿ'ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಈ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅಪರಾಧದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಹಸಿವು, ಮಾನವ ಘನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
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