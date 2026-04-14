ಇದು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕಟು ವಾಸ್ತವ: ನೋಯ್ಡಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಜಾಗತಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಹೊರೆ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : April 14, 2026 at 1:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದು ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು, ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಂತಿಮ ಕೂಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ವಾರ್, ಜಾಗತಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಹೊರೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಇದು. ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗವಾದ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನೋಯ್ಡಾದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಂತಿಮ ಕೂಗು - ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿಸದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ , ನಿರಂತರ ಮನವಿಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಧ್ವನಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬ ಮಾಸಿಕ 12,000 ರೂ. ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಆತ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಮಾಸಿಕವಾಗಿ 4,000 ರಿಂದ 7,000 ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಆತನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
12 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅವರ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಅದಾಗಲೇ 500 ರೂ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೇತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಈ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಜೀವನವನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಾಲದ ಆಳಕ್ಕೆ ದೂಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಕಿಸಿತ ಭಾರತದ ಕಟು ವಾಸ್ತವ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ವೇತನ ಮಾತ್ರ ಏರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಅನಿಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಉರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು 5,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಕೇವಲ ನೋಯ್ಡಾಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಸುಂಕ ಸಮರ ಜಾಗತಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮುರಿದ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಹೊರೆ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೈನಂದಿನ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆತುರದ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕೆಲಸದ ದಿನವನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನೋಯ್ಡಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ವೇತನವನ್ನು 20,000 ರೂ.ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದುರಾಸೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಹಕ್ಕು, ಅವನ ಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಹೊರೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
