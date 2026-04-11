ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ವಿಜಯ್​; ತೂತುಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ನಡುವೆ ನಟ ಶ್ರೀನಾಥ್​ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ನಟ ವಿಜಯ್​ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Star vs Stalwarts: Vijay's friend, actor Srinath takes on DMK, AIADMK heavyweights in Thoothukudi
ಟಿವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ನಟ ಶ್ರೀನಾಥ್
By ANI

Published : April 11, 2026 at 11:11 AM IST

ತೂತುಕುಡಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್​, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರುವ ನಟ ಶ್ರೀನಾಥ್​ ಅವರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್​ ನೀಡಿದ್ದು, ತೂತುಕುಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎರಡೂ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಟಾಪಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಾಥ್​​ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಟ ವಿಜಯ್​ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನ ಸ್ಟಾರ್​ಡಮ್​ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶ್ರೀನಾಥ್​, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಣದಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೀತಾ ಜೀವನ್ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯಿಂದ 2011ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಟಿ. ಚೆಲ್ಲಪಾಂಡಿಯನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಯಾವುದೇ ಹಾಲಿ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ನಟ ವಿಜಯ್​ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ ನಾಯಕ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ನಾನು ತೂತುಕುಡಿಯ ಮೂಲದವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ನಾಯಕನ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಈ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನಾಯಕನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಜನರು ನನಗೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ನನ್ನ ಪಕ್ಷವೇ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಡ್. ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿರುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿತ್ತು. ತೂತುಕುಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 92 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು, ತೂತುಕುಡಿ, ವಿಲಾತಿಕುಲಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠಂನಿಂದ ತಲಾ 15 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು; ತಿರುಚೆಂಡೂರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಪಿದರಂ (ಮೀಸಲಾತಿ) ನಿಂದ ತಲಾ 13 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋವಿಲ್ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 21 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸ್: ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರಚಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ವಿಜಯ್

'ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು': ಜನ ನಾಯಗನ್ ಲೀಕ್​​ ಬಗ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿಕೆ

TAGGED:

ACTOR SRINATH FORM THOOTHUKUDI
TAMIL NāDU ELECTION
ACTOR SRINATH IN TN POLLS
TAMAI NADU ASSEMBLY POLLS
ACTOR SRINATH FORM THOOTHUKUDI

