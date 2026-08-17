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ಬಿಹಾರದ ಅಶೋಕ್ ಧಾಮ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕಾಲ್ತುಳಿತ: 7 ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರು ಸಾವು

ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ASHOKDHAM TEMPLE BIHAR DEVOTEES DIE IN STAMPEDE ಅಶೋಕ್ ಧಾಮ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಕಾಲ್ತುಳಿತ
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2026 at 9:35 AM IST

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ಲಖಿಸರೈ(ಬಿಹಾರ): ಇಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕ್ ಧಾಮ ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೀಕರ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿ 7 ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದುವರೆಗೆ ಮೃತರ ಪೈಕಿ ಹೇಮ್ಲತಾ ದೇವಿ, ರಿಂಕು ದೇವಿ, ಮನ್ಮಲಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಧುಬಾಲಾ ದೇವಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೂರನೇ ಸೋಮವಾರ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬವೊಂದು ಮುರಿದು ಯಾತ್ರಿಕರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಯಿಂದ ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹರಡಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

"ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಮಾರ್ಗದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಲಗಳಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇತರ ಭಕ್ತರು ಅವರನ್ನು ತುಳಿದು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಏಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು" ಎಂದು ಲಖಿಸರೈ ಉಪ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ (SDPO) ಶಿವಂ ಕುಮಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ. ಗಾಯಾಳುಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ: ಅಶೋಕ್​ ಧಾಮ್​ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲೂ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಹಾರ್‌ ಶರೀಫ್‌ನ ಮಾಘ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಶೀತ್ಲಾ ಮಾತಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ 9 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

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TAGGED:

ASHOKDHAM TEMPLE BIHAR
DEVOTEES DIE IN STAMPEDE
ಅಶೋಕ್ ಧಾಮ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ
ಕಾಲ್ತುಳಿತ
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