ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಟಾಲಿನ್​; ವಿಧೇಯಕದ ಪ್ರತಿ ಸುಟ್ಟು, ಕಪ್ಪು ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ

Stalin kicks-off statewide anti-delimitation agitation, burns copy of proposed bill
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಟಾಲಿನ್​
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 16, 2026 at 9:38 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ವಿಧೇಯಕದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕವು 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ವಿಧೇಯಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯಿದೆ - ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ್ ಅಧಿನಿಯಮ್ 2023 ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದೆ.

ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ: ಪ್ರತಿರೋಧವು ತಮಿಳುನಾಡು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಲಿ. ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಹಂಕಾರ ಕುಸಿಯಲಿ. ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ದೆಹಲಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಬಗ್ಗು ಬಡಿದ ನಂತರವೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಇಂದು ತಮಿಳರನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ‘ಕಪ್ಪು ಕಾನೂನು’ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬೆಂಕಿಯೂ ದ್ರಾವಿಡ ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಅದು ಅಡಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತುರ್ತಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ನೂರಾ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ 2026 ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಧೇಯಕವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿಶಾಲ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿಯ ತೆನ್ನೂರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಚಿವ ಅನ್ಬಿಲ್ ಮಹೇಶ್ ಪೊಯ್ಯಮೊಳಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಪ್ಪು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬುಧವಾರ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಕಪ್ಪು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದು, 2023ರ ಕಾಯಿದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು 2027ರ ಜನಗಣತಿಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ತರಲಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 543ರಿಂದ 850ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 815 ಸೀಟುಗಳು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 35 ಸೀಟುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

