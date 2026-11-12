ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಿಂದ 10,000 ಕಡಿತ: ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ!
ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪೋಷಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣ ನೌಕರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 2026 ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 12:59 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪೋಷಕರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪೋಷಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣ ನೌಕರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾಯಿದೆ- 2026 ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗ ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಈ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಪೋಷಕರ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ 10,000 ರೂ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ದೂರುಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಹಾಗೂ ತಲಾ ಒಂದು ದೂರು ಕರೀಂನಗರ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಏನಿದು ನಿಯಮ?: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು (ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು) ಪೋಷಕರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಪೋಷಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು (ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು) ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ರಶೀದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೌಕರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ನೋಟಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಪೋಷಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೌಕರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೌಕರರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವೇತನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಪೋಷಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಅವರು ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲರಾದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಹಾಜರಾಗಲು ವಿಫಲರಾದರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು 60 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೋಷಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 15 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ 10,000 ರೂಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆರಂಭಿಕ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಹೊರಡಿಸುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಯಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯೊಂದು, ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
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