ETV Bharat / bharat

30 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 27 ಬಾರಿ ಇರಿತ: 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್​ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ ಭೀಕರ ದಾಳಿ

ಆಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹಪಾಠಿಗಳು 30 ಸೆಕೆಂಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ 27 ಬಾರಿ ಚಾಕು ಇರಿದ ಭೀಕರ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

27 TIMES IN 30 SECONDS
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭೋಪಾಲ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲಿನ ತಿಲಾ ಜಮಾಲ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ನೂಕರ್ ಕ್ಲಬ್‌ನೊಳಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅದೇ ತರಗತಿಯ ಇಬ್ಬರು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 27 ಬಾರಿ ಇರಿದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಇದರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಹಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ, 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಸ್ನೂಕರ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಮತ್ತು ಹರಿತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಕೋರರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ 27 ಬಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕೈ, ಬೆನ್ನು, ಭುಜಕ್ಕೆ ಗಾಯ: ಘೋರ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕೈಗೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳು ತುಂಡಾಗಿವೆ. ಭುಜ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದವರು 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರೂ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಸೇಡಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೋಪ: ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪೂಲ್ ಆಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಮೂವರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ಆಗಿತ್ತು. ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದ. ಗಾಯಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೌತಮ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನೂಕರ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಹಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಲಾ ಜಮಾಲ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಶುತೋಷ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

BLOODSHED BHOPAL SNOOKER CLUB
BHOPAL STABBED CCTV FOOTAGE
MINOR STUDENTS DISPUTE
BOY INJURED BY TWO TUITION MATES
27 TIMES IN 30 SECONDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.