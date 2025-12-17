ETV Bharat / bharat

ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ; ಆಧ್ಮಾತ್ಮಿಕ ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಟಿಟಿಡಿ

ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಟಿಟಿಡಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Spiritual Township at Alipiri, TTD's decision to prioritize the common devotee
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲ, ತಿರುಮಲ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 17, 2025 at 4:40 PM IST

1 Min Read
ತಿರುಪತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲ. ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಂ (ಟಿಟಿಡಿ) ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 20-25 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಮಾರು 7,500 ರೂಮ್​ಗಳಿದ್ದು, ಅವು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಶೆಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಗ್ರಿಯನ್ನು ಲಾಕರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟಿಟಿಡಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 70 ಸಾವಿರದಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸೂಕ್ತ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಹೋಮ್​ಸ್ಟೇ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಲಾಡ್ಜ್​ಗಳು ಭಕ್ತರ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ತಿರುಮಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಇದೀಗ ನಾವು ಅಲಿಪಿರಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್‌ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟಿಟಿಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬಿ.ಆರ್.ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದರು.

TAGGED:

TTD
ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲ
ANDHRA PRADESH
SPIRITUAL TOWNSHIP

