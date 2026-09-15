ETV Bharat / bharat

ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಎರಡು ಸ್ಪೈಸ್​ಜೆಟ್​​ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ; ದೆಹಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 3ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

SpiceJets Two Dubai Flights Face Inordinate Delay;
ಸ್ಪೈಸ್​ಜೆಟ್​ ವಿಮಾನ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 3:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: 200 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ದುಬೈಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಪೈಸ್​ಜೆಟ್​ ವಿಮಾನ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಳಂಬಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ದುಬೈಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ SG 5111 ಮತ್ತು SG 5105 ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ.

ವಿಮಾನ ವಿಳಂಬದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಮಾನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 3ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್‌ನ SG 5111 ಮತ್ತು SG 5105 ವಿಮಾನಗಳು, ಒಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾರಾಟದಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿದ ಕಾರಣ ಉಂಟಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿವೆ.

ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಮಾನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್​​ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಡಿಜಿಸಿಎ ಸ್ಪೈಸ್‌ಜೆಟ್‌ನ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ವಾರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಕೆ. ರಾಮಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗಿನ UPI ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಲ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಎಂದ ಸರ್ಕಾರ!

TAGGED:

SPICEJETS DUBAI FLIGHTS DELAYED
DUBAI FLIGHTS
FLIGHTS FACE INORDINATE DELAY
DELHI AIRPORT
SPICEJETS DUBAI FLIGHTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.