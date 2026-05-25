ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ತತ್ತರ: ಮೇ.27ರವರೆಗೆ ಎಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಮೇ. 27 ರವರೆಗೆ ಹಳದಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
Published : May 25, 2026 at 3:28 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಬೀಸಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರು ಭಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದರು. ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ನಡುವೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 43.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 28.7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇತ್ತು.
ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವು 52 ರಿಂದ 16 ಪ್ರತಿಶತದವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಅಯನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 44.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಹೇಗಿದೆ ಹವಾಮಾನ?: ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ಜಳದ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶಾಖದ ಅಲೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹಮಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಮೇ. 27 ರವರೆಗೆ ಹಳದಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾಶವಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲಿವೆ. ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾಳಿ ಗಂಟೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 44 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 29 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಪಿಸಿಬಿ) ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30 ರವರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೂಚ್ಯಂಕ 203 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ದೆಹಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ನಗರಗಳಾದ ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 178, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 167, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 175, ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ 162 ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ 158 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೂಚ್ಯಂಕ 200 ರಿಂದ 300 ರ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೂಚ್ಯಂಕ 100 ರಿಂದ 200ರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು.
