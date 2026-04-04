ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಕರೆ: ವಿಪಕ್ಷಗಳು-ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ

ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ನಡುವೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 4, 2026 at 3:43 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳು, ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಧ್ಯೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 33% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 'ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ ಅಧಿನಿಯಮ-2023 ರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಆಯಾ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿವೆ. ಇತ್ತ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದು, ವಿಳಂಬದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಪತ್ರ ಸಮರ: ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಮುಂದೂಡುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಪತ್ರ ಸಮರ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ನಡುವೆ ಸರಣಿ ಪತ್ರಗಳು ಹರಿದಾಡಿವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಂದು ಸಚಿವ ಕಿರಣ್​ ರಿಜಿಜು ಅವರು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರ್ವಪಕ್ಷಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಅದೇ ದಿನ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಂಸದೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಚ್ 24 ರಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಪ್ರಿಲ್ 29ರ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಎಂದಿವೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಸರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ, 2029 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಕಾಯ್ದೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಇಂದು ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರದ ನಡೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರು 'ಏಕಪಕ್ಷೀಯ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ, ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

