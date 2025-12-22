ETV Bharat / bharat

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: CEC ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

Chief Election Commissioner Gnanesh Kumar
ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 22, 2025 at 4:52 PM IST

3 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): "ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (CEC) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರವೀಂದ್ರ ಭಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ SIR ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

"ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 7.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಮತದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಇವಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮರು ಮತದಾನ ಅಥವಾ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬಿಎಲ್‌ಒ) ಮತ್ತು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೋಷರಹಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Chief Election Commissioner Gnanesh Kumar and his wife visit Ramoji Film City
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುರಾಧ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಸಿಎಂಡಿ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಕಿರಣ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಚೆರುಕುರಿ ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಜಯ್ ಚೆರುಕುರಿ (ETV Bharat)

"ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ (ಬಿಎಲ್‌ಒ) ಕೆಲಸ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

"ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 930 ಮತದಾರರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಎಲ್‌ಒ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಲಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ನಿದರ್ಶನಗಳು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು SIR ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಬಿಎಲ್‌ಒ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೈನಿಕ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ 1.80 ಕೋಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು" ಎಂದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

"ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಭಾರತೀಯರಾಗಿರಬೇಕು. ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತದಾರರ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಹಿರಿಯ ಉಪ ಸಿಇಸಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾಸಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು, ಜಿಎಚ್‌ಎಂಸಿ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್‌.ವಿ.ಕರ್ಣನ್, ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉಪ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

"ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತದಾರರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮತದಾರರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವಲಸೆ ಮತದಾರರು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ರೂ. 6,000 ದಿಂದ ರೂ. 12,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇವಲ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಪೌರತ್ವ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ" ಎಂದು ಸಿಇಸಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

Chief Election Commissioner Gnanesh Kumar and his wife visit Ramoji Film City
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಅನುರಾಧ ಕುಮಾರಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ: ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುರಾಧ ಕುಮಾರಿ ಭಾನುವಾರ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಸಿಎಂಡಿ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಕಿರಣ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಚೆರುಕುರಿ ಮತ್ತು ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಜಯ್ ಚೆರುಕುರಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಂಪತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಹುಬಲಿ ಸೆಟ್‌ಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ಸೆಟ್‌ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

SIR IN TELANGANA
CEC GYANESH KUMAR
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
RAMOJI FILM CITY HYDERABAD
GNANESH KUMAR VISITS RFC

