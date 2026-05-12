ತಮಿಳುನಾಡು: ಟಿವಿಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಎಂಎಂಕೆ ಶಾಸಕ ಕಾಮರಾಜ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ!

ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಎಂಎಂಕೆ ಶಾಸಕ ಕಾಮರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

Speaking in Support of TVK in TN Assembly; AMMK MLA Kamaraj Expelled from Party
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಂಎಂಕೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಕಾಮರಾಜ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 12, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ (ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ) ಪರ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮನ್ನಾರ್‌ಗುಡಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಕಾಮರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಟಿ.ವಿ. ದಿನಕರನ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ್ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (AMMK) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮನ್ನಾರ್ಗುಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಕಾಮರಾಜ್, ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಇಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ (ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ) ಪರ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಇಂದಿನ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ್ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಗಳಿಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಮೈತ್ರಿ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೋಸ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಮನ್ನಾರ್ಗುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಿಗೂ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಕ್ಷದ ನೀತಿ, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್. ಕಾಮರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಎಎಂಎಂಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ? ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್. ಕಾಮರಾಜ್, "ಈ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ಚುನಾಯಿತ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಈ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಯುವಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ವತಃ ಯುವಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಕೆಲವು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಸಹ ನಡೆದವು. ಆಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 3 ಘೋಷಣೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಾನು ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಬೇಕು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡಬೇಕು. 75 ವರ್ಷ, 50 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯುವಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

