25 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವೃದ್ಧೆಯರಿಗೆ ₹40 ಸಾವಿರ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ: ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ
ಮೊದಲೇ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವಾದ ಇಂದು ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭರವಸೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.
Published : November 26, 2026 at 8:31 PM IST
ಲಕ್ನೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಪಕ್ಷವಾದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಣಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು.
2027ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ 2 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಘೋಷಿಸಿದರು.
"मैं सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं।" -माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/RkXuuPdnYD— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2026
2012 ರಿಂದ 2017ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಯಾದವ್, 12ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳೇನು?
- ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ
- ಇತರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ
- ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ
- ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ
- ಹಿಂದುಳಿದ, ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಬಡವರಿಗಾಗಿ 'ಸಮಾಜವಾದಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್' ಆರಂಭ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಊಟ
- ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ
- ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿಧಿ ಮೀಸಲು
- ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ 'ನಗರ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ' ಜಾರಿ
- ಪ್ರಮುಖ ನಗರ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
- ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ 26,000 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪುನಾರಂಭ ಭರವಸೆ
- ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಭರ್ತಿ
- ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಭರ್ತಿ
ಜಾತಿಗಣತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ: ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್, ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
“इस सरकार ने बड़े पैमाने पर भू माफियाओं को पैदा किया है। किसी भी माफिया को किसी ज़मीन पर क़ब्ज़ा नहीं करने दिया जाएगा, इसके लिए विशेष एसटीएफ बनाया जाएगा।” - माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी https://t.co/yRXIBcb6B3— Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 26, 2026
50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಪಿಡಿಎ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ದಲಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
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