ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ನಿರ್ಗಮನ, ಈಶಾನ್ಯ ಮಂಗಾರು ಆರಂಭ: ಐಎಂಡಿ ವರದಿ
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದು, ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
Published : October 16, 2025 at 6:04 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನೈರುತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜತೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು ಕಾರೈಕಲ್, ಕರಾವಳಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ರಾಯಲಸೀಮಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ - ಮಾಹೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ, ಮೇ 24ರಂದು ಮುಂಗಾರು ಕೇರಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. 2009ರ ಮೇ 23 ರಂದು ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಆರಂಭ. ಮುಂಗಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜುಲೈ 8 ರೊಳಗೆ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜುಲೈ 8 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. 2020 ರ ನಂತರ ಜೂನ್ 26 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ದಾಖಲೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುವ 868.6 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ 937.2 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶೇ.3 8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಐಎಂಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಐಎಂಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು, "ಜೂನ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವರುಣನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಉತ್ತರ: ಈ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 8.9 ರಷ್ಟು, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.8 ರಷ್ಟು, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 5.2 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 15.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮುಳುಗಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಹಿಮಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಭೂಕುಸಿತವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದವು. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
ಮುಂಗಾರು ಏಕೆ ಮಹತ್ವ: ಮುಂಗಾರು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇ. 42ರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿಡಿಪಿಗೆ (GDP) ಶೇ. 18.2 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
