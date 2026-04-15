ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​​ ವಿಂಗಡಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಡಿಕೆಶಿ, ವಿಜಯ್​: ಅಖಿಲೇಶ್​, ಗೆಹ್ಲೋಟ್​​​​​​​​​​ರಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ

ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಏಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Lok Sabha Constituencies Delimitation Bill:
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​​ ವಿಂಗಡಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಡಿಕೆಶಿ, ವಿಜಯ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 15, 2026 at 7:20 PM IST

ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಇದು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಮರು-ವಿನ್ಯಾಸ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಸೀಟುಗಳನ್ನು 543 ರಿಂದ 850ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸೀಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಡುವ ಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಏಕತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರದ ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್​ ವಿಂಗಡಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಕ್ರಮ. ಸಂವಿಧಾನ 131ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2026ರ ಮೂಲಕ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 543 ರಿಂದ 850ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರ ಧ್ವನಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸದವುಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಣಕಾಸು ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್​ ವಿಂಗಡಣೆ ಬಳಿಕ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿ, ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಅಖಿಲೇಶ್​: ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಚತುರ ತಂತ್ರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶೋಕ್​ ಗೆಹ್ಲೋಟ್​​​ ರಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ: ಬಿಜೆಪಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಅವಸರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನಗಣತಿ ನಡೆದರೆ ಜಾತಿವಾರು ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಜಾತಿವಾರು ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಾಯಕರು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಸೂದೆಯು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ, ಅದನ್ನು ಡಿಲಿಮಿಟೇಷನ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಂತೆ ಅಶೋಕ್​ ಗೆಹ್ಲೋಟ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

