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ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ, 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಸರೋದೆ

ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸೀಮ್ ಸರೋದೆ ಅವರು ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಜತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಿಪ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗದಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ COCKROACH JANATA PARTY ADVOCATE ASEEM SARODE MINISTER DHARMENDRA PRADHAN
ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸೀಮ್ ಸರೋದೆ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ (ETV Bharat & cockroachjantaparty.org and @abhijeet_dipke)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 3, 2026 at 2:35 PM IST

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ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ, 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಸೀಮ್ ಸರೋದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ, ನೀಟ್​ ಯುಜಿ 2026 ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಜೂನ್ 6 ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಕಾನೂನು ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಸೀಮ್ ಸರೋದೆ ಅವರನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರೋದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ'ಯ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಆದರೂ ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡವು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಸೀಮ್ ಸರೋದೆ, "ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಲುವು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನರು ಅವರ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ - ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅಸೀಮ್ ಸರೋದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಖಾತೆ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ​ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಂತೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

TAGGED:

ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ
COCKROACH JANATA PARTY
ADVOCATE ASEEM SARODE
MINISTER DHARMENDRA PRADHAN
ABHIJEET DIPKE

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