ETV Bharat / bharat

ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ!; 3 ಕೋಟಿ ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಹಾವು ಕಡಿಸಿ ಕೊಂದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು!

3 ಕೋಟಿ ರೂ ವಿಮಾ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆತ್ತ ತಂದೆಗೆ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

SONS KILL FATHER MURDER FOR INSURANCE MONEY ವಿಮಾನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ಕೊಲೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿಸಿ ತಂದೆ ಕೊಂದ ಮಕ್ಕಳು FATHER MURDER FOR INSURANCE MONEY
ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 20, 2025 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಿರುವಳ್ಳೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): 3 ಕೋಟಿ ರೂ ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮವಿತ್ತ ತಂದೆಗೆ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಂದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಪ್ರಕರಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುತ್ತಣಿ ಬಳಿಯ ಪೊಡತೂರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಡತೂರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಗಣೇಶನ್ (56) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಕೊಲೆಗೈದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಹರಿಹರನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

SONS KILL FATHER MURDER FOR INSURANCE MONEY ವಿಮಾನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ಕೊಲೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿಸಿ ತಂದೆ ಕೊಂದ ಮಕ್ಕಳು FATHER MURDER FOR INSURANCE MONEY
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರಿ ಲ್ಯಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಗಣೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ತಂದೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 4 ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು: ಈ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೃತ ಗಣೇಶನ್ ಒಟ್ಟು 11 ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಗಣೇಶನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇದು ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ಶಂಕಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಐಜಿಯವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿತ್ತು.

ಗಣೇಶನ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಕೋರಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಗುಮ್ಮಿಡಿಪೂಂಡಿ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಜಯಶ್ರೀ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್‌ಐಟಿ) ರಚಿಸಿ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ಕೊಲೆ: ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೋಹನರಾಜ್ ಮತ್ತು ಹರಿಹರನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಿಮಾ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಬಾಲಾಜಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ದಿನಕರನ್ ಎಂಬುವರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಚ್ಚದ ಹಾವು: ಅಂತೆಯೇ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಒಂದು ಹಾವು ತಂದು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾರದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ತಂದು, ತಂದೆಯ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಗಣೇಶನ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಹಾವು ಖರೀದಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಎಸ್​ಪಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶುಕ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, "ಗಣೇಶನ್ ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಹಾವು ಗಣೇಶನ್ ಅವರನ್ನು ಕಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ, ಅವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ 3 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ವಿಷಕಾರಿ ಕ್ರೈಟ್ ಹಾವು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವು ಕೊಂದಿದ್ದರು" ಎಂದರು.

ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಸೇರಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಮತ್ತು ಆರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಉರಗ ತಜ್ಞರಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವಿನ ಕಡಿತ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸತ್ಯಾಂಸ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

3 ಕೋಟಿ ವಿಮಾ ಹಣ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಅನುಮಾನ: ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದು ಹೂತು ಹಾಕಿದ ಅಣ್ಣ

ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸದೆ ತವರಿಗೆ ಹೋದ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹೂತು ಹಾಕಿದ ಕ್ರೂರಿ

TAGGED:

SONS KILL FATHER
MURDER FOR INSURANCE MONEY
ವಿಮಾನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ಕೊಲೆ
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿಸಿ ತಂದೆ ಕೊಂದ ಮಕ್ಕಳು
FATHER MURDER FOR INSURANCE MONEY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.