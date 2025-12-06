ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಮಂಗಳಗಿರಿಯ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರ ಜಿನ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರರು!
ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಿನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯ ಆಸೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
Published : December 6, 2025 at 4:46 PM IST|
Updated : December 6, 2025 at 5:04 PM IST
ಸಾಗರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಇಲ್ಲಿನ ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮಂಗಳಗಿರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಜೈನರಿಗೆ ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.
ಹರ್ಷ್ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಸರಾಫ್ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದವರು. ತಾಯಿ ಅಭಾ ಸರಾಫ್ ಅವರು ಆಸೆಪಟ್ಟಂತೆ ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
58 ಎಕರೆಯಷ್ಟಿರುವ ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 24 ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಜೈನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷ್ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಸರಾಫ್ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1,300 ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಂಚ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ ಮಹಾಯಜ್ಞ (ಐದು ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಭಾ ಸರಾಫ್ ಅವರು ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸಹೋದರರು ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಕ ಯಜ್ಞದ ವೇಳೆ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನೂತನ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ: ಮಂಗಳಗಿರಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ವಿವರಿಸುಂತೆ, "1982 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ 58.5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು. ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ 15 ಜಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಮೂರು ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರ್ಷ ಜೈನ್ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರನೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಜಾಂಚಿ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳಗಿರಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾತೃ ಹರ್ಷ ಸರಾಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕನಸು. ಹೆತ್ತವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭವ್ಯ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಣಕಾಸು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೇ ಭರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೆತ್ತವರ ಆಸೆ ತೀರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು: ಜಿನವಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ. ಸಂಜೀವ್ ಸರಾಫ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಯುವಜನರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹರ್ಷ್ ಸರಾಫ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಗೌರವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆತ್ತವರ ಕನಸು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ 10 ಚಕ್ರಗಳ ಟ್ರಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ! ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೇ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್
ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ 175 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ