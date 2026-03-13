ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ್ನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಯುವಕ; ಮಲಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಉಂಟು!
Published : March 13, 2026 at 5:35 PM IST
ಸೋನಿಪತ್ (ಹರಿಯಾಣ): ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ, ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೋನಿಪತ್ನ ಶಹಪುರ್ ಟರ್ಕ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಾಕಿ ಶಹಪುರಿಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಕಿ ಕಟಾರಿಯಾ,
ರಾಕಿ ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವನ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು: ರಾಕಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅಚ್ಚು-ಮೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಲ್ಲ. ಇದು ಈತನ ಕನಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈತನ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರೇಮಕಂಡ ಸಹೋದರಿಯ ಪತಿ ಹರಿಯಾಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರಂತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಎಂತಹ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ರಾಕಿ ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಬೆಡ್, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ, ಕ್ಯಾಬಿನ್: ರಾಕಿ 10 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 4/4 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರದಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮೇಲೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗುವ, ಕೂರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ 8 ಜನರು ಕುಳಿತು. ಇಬ್ಬರು ಮಲಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾ, ಸನ್ರೂಫ್, ಫ್ಯಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಕಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆಯ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್, ಸನ್ರೂಫ್, ಮತ್ತು ಕಸದಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 150 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬಂಪರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಲೆಹ್ ಲಡಾಖ್, ಸಿಯಾಚಿನ್ ಪ್ರಯಾಣ: ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ರಾಕಿ ಲೆಹ್ ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ಸಿಯಾಚಿನ್ನಂತಹ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು -25 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ರಾಕಿ ಭಾರತದ ಎತ್ತರ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿರುವ ಉಮ್ರಿಂಗಲ ಪಾಸ್ಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಪ್ರವಾಸ: ರಾಕಿ ತಮ್ಮ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಆಹ್ಲಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸದ ಯೋಜನೆ: ರಾಕಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸದ ಯೋಜನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ತಾವು ಸತತ 27 ಗಂಟೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 450 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲನೆ ನಿಧಾನ ಆದರೆ, ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
