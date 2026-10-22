ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ: ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 2:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಮಗೆ 'ಪ್ರೀತಿ, ಕರ್ತವ್ಯ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕಥೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್ನ ಮೊದಲ ನೋಟ ಇದು" ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ವಾದ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ರಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾರ್ಪರ್ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿತ್ತು.
"ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಕೀಯ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್', ಪ್ರೀತಿ, ಗುರುತು, ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ನಾಟಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರೂಪದ ಆಂತರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹಾರ್ಪರ್ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಕುರಿತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ರಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಅದು ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾಶಕರಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಚೀನಾ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ, ತಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಪುಸ್ತಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕಥಾವಸ್ತು: ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕವು ಯುದ್ಧಾನಂತರದ ಇಟಲಿಯ ವೆನೆಟೊದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, 1965 ರಲ್ಲಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ, ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಪರಿಚಯ, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಹಿಂದಿ ಕಲಿಕೆ, ಸೀರೆ ಧರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ದುರಂತಗಳನ್ನೂ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತ, 1984ರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು 1991ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಮುಂತಾದ ಘಟನೆಗಳು ಇವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, 2004ರ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ಕೃತಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: