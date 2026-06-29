ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ ಕಲಾವಿದೆ ಸೋನಿಯಾ ಬೆಹೆರಾ
ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆಗಿರುವ ಸೋನಿಯಾ ಬೆಹೆರಾ NSDಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಒಡಿಯಾ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 29, 2026 at 6:46 PM IST
ಜಾರ್ಸುಗುಡ (ಒಡಿಶಾ) : ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಎಂಬುದು ಸೋನಿಯಾ ಬೆಹೆರಾ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅದು ಅವರ ತರಗತಿಯ ಕೊಠಡಿ ಕೂಡಾ ಹೌದು, ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವೇ ಅವರ ಹೆಗ್ಗುರತಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯೇ ಬೆಲ್ಪಹಾರ್ನ ಯುವ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು, ನವದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ (NSD) ಯಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಾಟಕ ಕಲೆಗಳ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ (2026–2029)ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಒಡಿಶಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿಯಾ ಶೇ. 80.05 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಠಿಣ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾದರು.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೋನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಒಡಿಶಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಜಯವೂ ಹೌದು. ಒಡಿಶಾದ ಹೆಸರಾಂತ ಮಿರರ್ ಥಿಯೇಟರ್ನ ನಿಪುಣ ನಟಿ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2015 ರಿಂದ ಮಿರರ್ ಥಿಯೇಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು, ಒಡಿಶಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಲ್ ಪಾಯೆನ್, ಉಲ್ಪಿ, ಬಡಾಖಾ ದಾದಾ, ಪಚೇನ್, ರಮಾದೇವಿ, ಟೋರ್ ಜುಮ್ಕಾ, ಟೋರ್ ಕಿರಿಯ, ಭೋಕರ ಅನೇಕ ರಂಗ ಮತ್ತು ಪನಾಟ ಕನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗಭೂಮಿ ಗುಂಪಿನ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಯೆಂಜೂರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದ ಅವರ ಚಿತ್ರಣವು ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಪಾಯೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ರಂಗಭೂಮಿ ಗುಂಪಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಡಿಯಾ ನಟರಾದ ಬಿಜಯ್ ಮೊಹಂತಿ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ದಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರನ್ನು NSD ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಸೋನಿಯಾಗೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವು ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದೆ.
"ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ನವಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಸ್ವಂತ ಬಿಜಯ್ ಮೊಹಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ದಾಸ್ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳು NSDಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿರರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು, 'ಈ ಸಾಧನೆಯು ರಂಗಭೂಮಿ ಭ್ರಾತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತಿನ ಕ್ಷಣ. ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಒಡಿಶಾದ ಇಡೀ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬಯಸುವ ಅನೇಕ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಒಡಿಶಾಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ; ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊನೆಗೂ ಫಲ ನೀಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರ ತಾಯಿ ಮಮತಾ ಬೆಹೆರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬೆಲ್ಪಹಾರ್ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಜೆನಮಣಿ ಸೇಠ್ ಅವರು, ಯುವ ನಟಿಯ ಅವಿರತ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಳು ಅಪಾರ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತಳು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವಳ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಹ ಕಲಾವಿದರೂ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸೋನಿಯಾಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಅವಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಂಗ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ, ಸೋನಿಯಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವರು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ ಸೋನಿಯಾ ಬೆಹೆರಾ.
ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತರಬೇತಿಯು ಇತರರಿಗೆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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