ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ₹1 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕೋಣ: ಈ 'ಪ್ರಧಾನ್​ ಜಿ' ಗೆ ಕಾಜು, ಕಿಸ್​​ಮಿಸ್​ ಆಹಾರ!

ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯಾದ ಸೋನೆಪುರ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕೋಣ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

BUFFALO COST ONE CRORE
1 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕೋಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 23, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
ವೈಶಾಲಿ/ರೋಹ್ತಾಸ್(ಬಿಹಾರ): ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯಾದ ಸೋನೆಪುರ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಕೋಣಕ್ಕೆ "ಪ್ರಧಾನ್ ಜಿ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ರೋಹ್ತಾಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂರ್ಯಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಗೋಸಲ್ ದೀಹ್ ರತ್ನಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​​ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾಹ, ಸೋನೆಪುರ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಣಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ರಾಜೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಧಾನ್ ಜಿ ಈಗಾಗಲೇ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೋಣದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಇಂಥ ಕೋಣ ಬಿಹಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಕೋಣ ಖರೀದಿಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಬಿಡ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ್ ಜಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಗೋಡಂಬಿ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಚೌರಾ, ತೌಡು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 4 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 65,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ಪುತ್ರ ರಾಜೇಶ್ ಕುಶ್ವಾಹ ತಿಳಿಸಿದರು.

BUFFALO COST ONE CRORE
ಸೋನೆಪುರ್ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕೋಣ (ETV Bharat)

ಪ್ರಧಾನ್ ಜಿ ಜಾಫ್ರಾಬಾದಿ ತಳಿಯ ಕೋಣ: ಇದು ಜಾಫ್ರಾಬಾದಿ ತಳಿಯ ಕೋಣ. 'ಪ್ರಧಾನ್ ಬಾಬು'ನನ್ನು ನೋಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಿಡ್‌ಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಣದ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಎಮ್ಮೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 12 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 12 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಣಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೊಡಲು ಒಳ್ಳೆ ತಳಿಯ ಹಸುವನ್ನು ಸಾಕಲಾಗಿದೆ. 'ಪ್ರಧಾನ್ ಜಿ'ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್‌ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆಲೆ ಮೂರುವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಆಕರ್ಷಕ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಧಾನ್​ ಜಿ: 'ಪ್ರಧಾನ್ ಬಾಬು' 5 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 8 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೀಗ 38 ತಿಂಗಳು ವಯಸ್ಸು. ತನ್ನ ತಳಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ್​ ಜಿ ಸೋನೆಪುರ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ತಳಿ: ಜಾಫ್ರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆ ತಳಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರದೇಶದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾಣಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಅದರ ದೈಹಿಕ ಬಲದಿಂದಾಗಿ, ಇವು ಸಿಂಹಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲವು. ಇದು ಅಮ್ರೇಲಿ, ಭಾವನಗರ, ಜಾಮ್‌ನಗರ, ಜುನಾಗಢ್, ಪೋರಬಂದರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಳಿಯಾಗಿದೆ.

ಇತರ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಕೊಂಬು: ಈ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗುಮ್ಮಟದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಕೊಂಬುಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗಿ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಂದು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

25 ರಿಂದ 30 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೆಯಬಹುದು: ಜಾಫ್ರಾಬಾದಿ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 7.7% ರಿಂದ 8% ರಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 25 ರಿಂದ 30 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

