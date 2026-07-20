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ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3 ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್!

20 ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್, ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

SONAM WANGCHUK OUTLINES CONDITIONS HUNGER STRIKE BY CJP ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ 3 ಷರತ್ತು ! (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 11:28 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (CJP) ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ "ಚಲೋ ಸಂಸದ್" ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಸೋಮವಾರ ಉಪವಾಸ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಲಡಾಖ್​ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಮೂರು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಸಫ್ದರ್​ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ "ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ" ಸರ್ಕಾರ ಹೊಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಷರತ್ತು ಎಂದು ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೇ ಷರತ್ತು, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕು.

ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದು ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಸತ್ತವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ತನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೋನಮ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಇಂದಿನ ಚಳವಳಿಯನ್ನು "ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು "ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ" ಮತ್ತು "ಭಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ"ಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಇಂದಿನ ಚಳುವಳಿಯ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ "ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ" ಮತ್ತು "ಭಯದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ" ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಮ್ಮ "ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ, ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಜೆ ಆಂಗ್ಮೋ ಅವರು ಕೂಡ, "ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಸಫ್ದರ್​ಜಂಗ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ವಿಚಾರವು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಎಂಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಸಫ್ದರ್ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್‌ನ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂಡಗಳು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು 24/7 ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

SONAM WANGCHUK OUTLINES CONDITIONS
HUNGER STRIKE BY CJP
ಸೋನಮ್ ವಾಂಗ್ಚುಕ್
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ
SONAM WANGCHUK CONDITIONS

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