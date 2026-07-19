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'ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ': ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ

ಸಫ್ದರ್​​ಜಂಗ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ- ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ- ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ಪತ್ನಿ

SONAM WANGCHUK
ಸೋನಮ್​ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 19, 2026 at 1:25 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​​ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಉಪವಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಸೋನಮ್​ ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ಅವರನ್ನು ಸದ್ಯ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಫ್ದರ್​ಜಂಗ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೂಚಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಫ್ದರ್​ಜಂಗ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲ, ಅಕ್ರಮ ಬಂಧನ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಫ್ದರ್​ಜಂಗ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ವಾಗ್ಚುಂಕ್​ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬುಲೆಟಿನ್​​ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ, ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಏಕಾಏಕಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ: ಸಫ್ದರ್​ಜಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವರದಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸೋನಮ್​ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲೂ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಜೆ ಆಂಗ್ಮೋ, ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬುಲೆಟಿನ್​ ನಂಬಲರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಪದೇ ಪದೇ ವಿನಂತಿಸಿದರೂ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೊಠಡಿಗೆ 30 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸುತ್ತ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಬಂಧನ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು: ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ 21ನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರದಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಏಕಾಏಕಿ ಸೋನಮ್​ ವಾಂಗ್ಚುಕ್​​ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಫ್ದರ್​ಜಂಗ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದು ಕಾಕ್ರೋಚ್​​ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು.

ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವ ಸೋನಮ್​ ವಾಂಗ್ಚುಕ್​ ಅವರು ಜೂನ್ 28 ರಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಉಪವಾಸ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ (PIL​) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಕೇಂದ್ರ, ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿತ್ತು.

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TAGGED:

SAFDARJUNG HOSPITAL
CJP PROTEST
JANTAR MANTAR
GITANJALI ANGMO
SONAM WANGCHUK

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