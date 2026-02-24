ETV Bharat / bharat

ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಡ: ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದು, ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಗ!

ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಮಗ - ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಡ್ರಮ್​ ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಟ್ಟ ಕುಲಪುತ್ರ

son-shoots-father-in-a-fit-of-rage-chops-body-parts-hides-torso-in-drum-at-lucknow
ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದು, ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಗ! (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 24, 2026 at 10:32 AM IST

2 Min Read
ಲಖನೌ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೊಲೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಸೆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ.

ಈ ನಡುವೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇದ್ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮಗನೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂಡ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ

ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ನೋ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ (50) ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಷತ್ ಸಿಂಗ್ (21) ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 20 ರಿಂದ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯವರು ಸಿಂಗ್​ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ನಾಪತ್ತೆ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಮಗ ಅಕ್ಷತ್‌ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​ ಅವರು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷತ್ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ; ಅಕ್ಷತ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ (ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ) ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಕ್ಷತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅಕ್ಷತ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಅಕ್ಷತ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಅಕ್ಷತ್​ ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು; ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದೂ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷತ್​, ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಡ್ರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ವೈದ್ಯನಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷತ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಷತ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಮನ್ವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್​ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡಾ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಮೃತ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

