ಮಗನ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವು; ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್​ ಕಟ್ಟಿದ ಅಪ್ಪ, ಇಂದು ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ

ವರದಿ - ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೌತ್: ಕಿರಿಯ ಮಗನ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂದು ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ.

FATHER CREATE MEMORIAL TRUST
ಮೃತ ಬಿಸ್ವಾ ಭೂಷಣ್(ಎಡಬದಿ ಫೋಟೋ) ಟ್ರಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು​ (ಕುಳಿತವರು
Published : March 22, 2026 at 9:47 PM IST

ಭುವನೇಶ್ವರ್ (ಒಡಿಶಾ): ಪುತ್ರ ಶೋಕಂ ನಿರಂತರಂ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಆ ನೋವು ಹೇಳತೀರದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೋರ್ವ ತಂದೆಗೆ ಮಗನ ಅಕಾಲಿಕ ಸಾವು ಅವರನ್ನು ಅತೀವ ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ ಹುಟ್ಟಿತು. ದಿವಂಗತ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಅಗಲಿದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಾಣುವ ತಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

FATHER CREATE MEMORIAL TRUST
ಬಿಸ್ವಾ ಭೂಷಣ್ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಚೆಕ್​ ವಿತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

'ಬಿಸ್ವಾ ಭೂಷಣ್ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್' ನ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕೆಲಸ: 'ಬಿಸ್ವಾ ಭೂಷಣ್ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್', ಆಲ್ ಒಡಿಶಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಮಹಾಲಿಕ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಬಿಸ್ವಾ ಭೂಷಣ್ ಮಹಾಲಿಕ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ 'ಬಿಬಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್' ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

65 ವರ್ಷದ ಅನಿಲ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ಮುಡಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ಮಹಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಡಾ. ಅನಿಷಾ ಕೂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋಷ್ನಮಯಿ ಮಹಾಲಿಕ್ ಕೂಡ ಪತಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

FATHER CREATE MEMORIAL TRUST
ಬಿಸ್ವಾ ಭೂಷಣ್ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ (s)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅನಿಲ್ ಅವರು, 'ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮಗುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ನಾನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ನಾವು ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀಟ್ ಪಾಸಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತೇವೆ. ಒಡಿಶಾದಾದ್ಯಂತದ ಅಸಹಾಯಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಮಗ ನಿಧನವಾದ ದಿನವೇ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅನಿಲ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಬಿಸ್ವಭೂಷಣ್ ಮಹಾಲಿಕ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 26, 2022 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಬಿಸ್ವಭೂಷಣ್ ಪ್ರಶಾಂತಿ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರ ಕಾಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಜಾರಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ವಭೂಷಣ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಬಿಸ್ವಭೂಷಣ್ ಎಂಬಿಎ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ 27ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಎಂದು ತಂದೆ ಭಾವುಕರಾದರು.

‘ಬಿಸ್ವಭೂಷಣ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್’ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2023 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ‘ಬಿಬಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023-24 ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 5 ಮಂದಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 5 ಮಂದಿ ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ, 2024-25ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 15 ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 5 ವೈದ್ಯಕೀಯೇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಹ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅನಿಲ್ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, '5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳು ವೈದ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರಾದ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬರಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೈಸಿಲಾತ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಖಲಾಬಹಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಜಯ್ ಮೆಹರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆದು ಕಟಕ್ ಎಸ್‌ಸಿಬಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಜಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಜಗಬಂಧು ಮೆಹರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಮೆಹರ್ ಅವರ ಮಗನಾದ ಅಜಯ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಅವರ ತಂದೆ ದಿನಗೂಲಿ ಬಟ್ಟೆ ನೇಕಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ 96.08 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಅವರು 12 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 94 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರ್ಯಾಂಕ್ 4171 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ರ್ಯಾಂಕ್ 109 ಆಗಿತ್ತು.

ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ 'ವಿಶ್ವ ಭೂಷಣ್ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್' ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅಜಯ್ ಹೇಳಿದರು. 'ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶದ ಬಡವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅನಿಲ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಂತಹ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆದೆ. ನಾನು ಅನಿಲ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ತಂದೆಯಂತೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಜಯ್ ತಂದೆ ಜಗಬಂಧು ಮಾತನಾಡಿ, ಅನಿಲ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಾಧಕಿಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಲಿದ 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ: ಆದರೆ, ಮೂರನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ!?

