ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ತಂದೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ₹70 ಲಕ್ಷದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಗ!
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆದ ಮಗ ಬಳಿಕ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
Published : December 12, 2025 at 7:26 PM IST
ರಾಜ್ಕೋಟ್(ಗುಜರಾತ್): ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಪಾರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನಾಭಾಯಿ ಮೇರುಭಾಯ್ ಜೋಗ್ (50) ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಆರೋಪಿ ಮಗ ರಾಮ್ದೆ ಕನಾಭಾಯಿ ಜೋಗ್ (25) ಮತ್ತು ಆತನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ವೀರಂಭಾಯಿ ಭೂಪತ್ಭಾಯ್ ಜೋಗ್ (39) ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಮ್ದೆ ಮತ್ತು ವೀರಂಭಾಯಿ ಸೇರಿ ಕನಾಭಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದು, ಬಳಿಕ ಅಪಘಾತದಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ರಾಜ್ಪಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಕನಾಭಾಯಿ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಪಾರಾದಿಂದ ಧಂಕ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕನಾಭಾಯಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕನಾಭಾಯಿ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುಪಾರಿ: ರಾಮ್ದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಚು ಮಾಡಿ, ಆತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಂದೆ ಕನಾಭಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ವಿಮೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ರಾಮ್ದೆ ತನ್ನ ಸಂಚನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ವೀರಂಭಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಚ್ಛೇದನದಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆತ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 8ರಂದು ರಾಮ್ದೆ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಜಿರಳೆ ನಿವಾರಕ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ತಂಪು ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕನಾಭಾಯಿಗೆ ಸೇವಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕನಾಭಾಯಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಗನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ, ರಾಮ್ದೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ವೀರಂಭಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ವೀರಂಭಾಯಿ ಕನಭಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಮೀನಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನಭಾಯಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಅಮಲೇರಿದಾಗ, ವೀರಂಭಾಯಿ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ಕನಭಾಯಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಕೊಲೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 4.14 ಕೋಟಿಯ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಹತ್ತಿಸಿ ಕೊಂದ ತಮ್ಮ