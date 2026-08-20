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ವೃದ್ಧೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಂದ ಮಗ: ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಯ್ತು ಕೃತ್ಯ!

ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನವೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೃತ ದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮಗನಿಂದಲೇ ಆಕೆ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

SON KILL MOTHER
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 3:21 PM IST

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ತಿರುವಳ್ಳೂರು (ತಮಿಳುನಾಡು): ವೃದ್ಧೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಸ್ವಃತ ಮಗನೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪದ್ಮಾವತಿ (75) ಮೃತ ವೃದ್ಧೆ. ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನವೂರು ಬಳಿಯ ಕಾಬುಲ್ಕಂಡಿಗೈ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಯೊಂದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಪತಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು.

ಪತಿಯ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ, ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾಸಿಕ 45 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಪಿಂಚಣಿ ಹಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಕೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವೃದ್ಧೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧೆಯ ಪುತ್ರ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಎಂಬಾತನ ಜೊತೆ ಆಕೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮನವೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹಳಿಗಳ ಬಳಿ ಮೃತ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 18 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಅರಕ್ಕೋಣಂ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರ ಶವ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ವೃದ್ಧೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಶವಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಅರಕ್ಕೋಣಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ವೃದ್ಧೆಯ ಸಾವಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ವೃದ್ಧೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಳಿಗಳ ಬಳಿ ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಅನುಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಯಾರೋ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಜೋಲಾರ್‌ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಜೋಲಾರ್‌ಪೇಟೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಶಂಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ವೃದ್ಧೆಯ ಮಗ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯೇ ಅವರನ್ನು ವೀಲ್‌ಚೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ಬೆ ಹಳಿಗಳತ್ತ ಕರೆ ತಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

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CRUEL SON
TAMIL NADU
SON KILLS ELDERLY MOTHER
ತಾಯಿ ಕೊಂದ ಮಗ
SON KILL MOTHER

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