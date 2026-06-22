ನೀರು ತರದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ಪುತ್ರ
ನೀರು ತರದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಪಾಪಿ ಮಗನೊಬ್ಬ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
Published : June 22, 2026 at 1:43 PM IST
ಪಿಠಾಪುರಂ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ತರದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿಠಾಪುರಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ತಾಯಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಾಡ ಇಬಿಸಿ ಕಾಲೊನಿಯ ನಿವಾಸಿ ಪೆಂಟಾ ನಾಗಮಣಿ (45) ಕೊಲೆಯಾದವರು.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಜೂನ್ 9ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಗ ರಾಜಬಾಬುಗೆ ನಾಗಮಣಿ ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಿಂದ ನೀರು ತರುವಂತೆ ರಾಜಬಾಬು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೀರು ತರುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕಿರುಚಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುವಾಗ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ ತಾಯಿ ನೀರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಸಂಯಮ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜುಬಾಬು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರದ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಾಯಿಯ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗುದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪಂತಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತುಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಕಿನಾಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗಮಣಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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