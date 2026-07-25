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ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ 3 ದಿನ ಶವ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗ!

ಮೃತಪಟ್ಟ ತಾಯಿಯ ಶವವನ್ನು 3 ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಗ- ಮನೆಗೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಂದಾಗ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ- ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಕರಣ.

DEAD BODY AT HOME
ಪುತ್ರ, ಮೃತಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 4:52 PM IST

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ಕೊಲ್ಲಂ (ಕೇರಳಂ): ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ತಾಯಿಯ ಶವವನ್ನು ಮಗನೊಬ್ಬ ಮೂರು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಕೇರಳಂನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕೊಲ್ಲಂನ ಕುಲತುಪುಳದಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಪಿಎಲ್ 2ಎಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್‌ನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನತಮ್ಮ (90) ಮೃತ ವೃದ್ಧೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನತಮ್ಮ ಅವರು ಬುಧವಾರ (ಜುಲೈ 22) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 24) ಸಂಜೆ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಶವವನ್ನು ಸುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ (55) ಅವರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ನಿಧನದ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಆಕೆಯ ಸಾವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ನಿತ್ಯ ಶವಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ: ತಾಯಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪುತ್ರ ಶವ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಾಲೂ ಭಸ್ಮ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಪೇಸ್ಟ್​ ಹಚ್ಚಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ" ಎಂದು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ವೃದ್ಧೆಯ ಮೊಮ್ಮಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತರರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ: ಶವ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಿದ್ದ. ಪುಡಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ. ವಾಸನೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಧೂಪ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್​ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ 'ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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KERALAM DEAD BODY
ತಾಯಿಯ ಶವದೊಂದಿಗೆ ಮಗ
DEAD BODY AT HOME

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