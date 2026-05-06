ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿ 6ನೇ ಸಂಸದ ಮತ ಕದ್ದು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಅಸ್ಸೋಂ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆರೋಪ.
Published : May 6, 2026 at 2:09 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಸ್ಸೋಂ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರಣಿ 'ಮತ ಕಳ್ಳತನ' ಆರೋಪವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಿಜೆಪಿ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರೇ ಒಳನುಸುಳುಕೋರರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರತಿ ಆರನೇ ಸಂಸದ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಯೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಆ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದು ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಒಳನುಸುಳುಕೋರರು" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 6, 2026
लोकसभा के 240 BJP सांसदों में से, मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं - क्या उन्हें BJP की भाषा में “घुसपैठिए” कहें?
और हरियाणा? वहाँ तो पूरी सरकार ही “घुसपैठिया” है।
जो संस्थाएँ अपनी जेब में…
"ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಮೂಲಕ ಸೀಟು ಕದ್ದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಕದಿಯಲಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ 240 ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆರನೇ ಸಂಸದ ಮತ ಕಳ್ಳತನದ ಫಲಾನುಭವಿ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಒಳನುಸುಳುವವರು' ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕೇ?" ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ, ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತದೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ 140 ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪಗಳ ಸರಣಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 90 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 48 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 37 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿತು. ಇದು ಜನಾದೇಶವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮತ ಚೋರಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಲೋಕಸಭೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೂ ಅವರ ದೂರು. ಇದೀಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸೋಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ಅವರು ಮತ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಮತ ಕಳ್ಳತನವಾದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮತ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ.
