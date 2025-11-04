ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕು ದುರ್ಬರ; ಮಾನಸಿಕ-ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ್ಗೆ ಬೇಕಿದೆ ನೆರವು
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಸದೃಶ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಬದುಕಿದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ರಮೇಶ್, ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : November 4, 2025 at 10:49 AM IST
ಲಂಡನ್: ಜೂನ್ 12ರಂದು ನಡೆದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಭೀಕರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪಾರಾದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ರಮೇಶ್. ಆದರೆ, ರಮೇಶ್ ಇಂದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವ 40 ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್, ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಒತ್ತಡದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸ್, ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏರ್ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 241 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸ್.
ಅವರ ದುಃಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್ ಸಮುದಾಯದ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾನು ತುಂಬಾ ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಶೇ. 95ರಷ್ಟು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.
ರಮೇಶ್ ಅವರ ವಕ್ತಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಯುಕೆ ಮೂಲದ ನಿವೃತ್ತ ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಡ್ ಸೀಗರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೀಗರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸೀಗರ್, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ರಮೇಶ್ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಡಿಯುನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ಇದು ಕೂಡ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಲು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಡಿಯುಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿರುವ ಸೀಗರ್, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 21,500 ಪೌಂಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವು ಕುಟುಂಬದ ತುರ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 12ರಂದು ಅವರು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಅಪಘಾತದ ಆ ದುರ್ಘಟನೆಯ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾನಸಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದರು.
ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಎಐ 171 ವಿಮಾನವು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಕ್ಕೀಡಾಯಿತು. ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದ ಬಿಜೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟದೊಂದಿಗೆ ಪತನವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 12 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ 242 ಮತ್ತು ಐದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತಿತರರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 274 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಾನೂ ಸಾಯಬೇಕಿತ್ತು': ಸಹೋದರನ ಶವ ಕಂಡು ಗದ್ಗದಿತರಾದ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರಮೇಶ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?; ಈ ಸೀಟಿನಿಂದ ಉಳಿಯಿತಾ ಜೀವ! ಆ ಆಸನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?