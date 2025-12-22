ETV Bharat / bharat

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ: ಸಿಎಎಫ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲೇ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸೈನಿಕನ ಶವ ಪತ್ತೆ

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಸಿಎಎಫ್ ಶಿಬಿರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Representative image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 22, 2025 at 1:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಖೈರಾಗಢ(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ (ಸಿಎಎಫ್) ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಸೈನಿಕರೊಬ್ಬರು ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಖೈರಾಗಢ-ಚುಯಿಖಾದನ್-ಗಂಡೈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಾಗ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಎಫ್ ಶಿಬಿರದೊಳಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಡಿಆರ್‌ಜಿ ಸೈನಿಕ ಗಾಯಗೊಂಡ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

"ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಯಾಳು ಸೈನಿಕನನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಸೈನಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮೃತಪಟ್ಟ ಸೈನಿಕನನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಸೋನ್ವೀರ್ ಜಾಟ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಖೈರಾಗಢಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರವೇ ಸಾವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಸಿಎಎಫ್‌ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ವಿಷಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಡಳಿತವು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆ: ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಈಚೆಗೆ ಧೌಡೈ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡೇನಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಶಿಬಿರದ ಬಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20ರಂದು ನಾರಾಯಣಪುರ ಡಿಆರ್‌ಜಿ ಜವಾನರ ತಂಡ ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಛೋಟೆ ಡೊಂಗರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಕಡೇನಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಶಿಬಿರದ ಸಮೀಪ ತಂಡ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ರೈಫಲ್​​ನಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಉಂಡೂ ಹೋದ ಕೊಂಡೂ ಹೋದ ಉಗ್ರರು

TAGGED:

CAF
CHHATTISGARH
ಸೈನಿಕನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ
SOLDIER FOUND DEAD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.