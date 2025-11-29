ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿ 300 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ
ಏರ್ಬಸ್ನ ಎ320 ವಿಮಾನಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 300 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
Published : November 29, 2025 at 5:55 PM IST
ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ತಯಾರಕರಾದ ಏರ್ಬಸ್ ತುರ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋದ ವಿಮಾನಗಳು ಈ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿವೆ. ಒಂದು ವಿಮಾನದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
A320 ವರ್ಗದ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಏರ್ಬಸ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣಗಳು(ಅಪ್ಡೇಟ್) ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.
ಏರ್ಬಸ್ A320 ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತೀವ್ರ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ಬಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಏರ್ಬಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಪ್ಡೇಟ್ನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲು: ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಜ್ ಜೋಸ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ, ವಿಮಾನಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಪ್ಡೇಟ್ನಿಂದ ಏನು ಲಾಭ? ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್ ಆಫ್, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರನ್ ವೇನಿಂದ ಜಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾನಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ವಿಮಾನ ತಯಾರಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಜ್ ಜೋಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಿಂದ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಡಚಣೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಏರ್ಬಸ್ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
