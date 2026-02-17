ಇಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ 'ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರ': ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ!
ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
Published : February 17, 2026 at 5:49 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಇಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಘಟನೆಯು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲದ ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. NASA ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೋದಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರನು ಇಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದರ ಹೊರ ಅಂಚುಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ತೆಳುವಾದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ 2026 - ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಿ? : ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪಥವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಖಂಡದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾ, ನಮೀಬಿಯಾ, ಮಾರಿಷಸ್, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ದೇಶಗಳು ಈ ಅದ್ಭುತ ಆಕಾಶ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ: ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ನಾಸಾದ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಆಯೋಜಿಸುವ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ 2026 ; ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಹೀಗಿದೆ : ಸಮಯ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ (IST) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:26 ಕ್ಕೆ (4:56 AM EST) ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 7:57 PM IST (9:27 AM EST) ಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ಗ್ರಹಣದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಉತ್ತುಂಗವು ಸಂಜೆ 5:42 IST (7:12 AM EST)ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು 2 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಂಗುರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? : ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸೌರ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? : ನಾಸಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಪೇನ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ, ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರವು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.
