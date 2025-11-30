ಭಾರತದಲ್ಲಿನ 338 ಏರ್ಬಸ್ ಎ320 ವರ್ಗದ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೂರ್ಣ: ಡಿಜಿಸಿಎ
ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏರ್ಬಸ್ನ ಎ320 ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 30, 2025 at 3:28 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಮಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ತೀವ್ರ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೆಲಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಏರ್ಬಸ್ನ ಎ320 ವರ್ಗದ ವಿಮಾನಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಡೇಟಾಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ (EASA) ತುರ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
ಅದರಂತೆ, ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ 338 ಏರ್ಬಸ್ ಎ320 ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಸು ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲು?: ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿದ ತುರ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ 200, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ 113 ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಕಿ 100ರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನಗಳು ಬೇಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಒಂಬತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಎಎಸ್ಎ ನಿರ್ದೇಶನ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 25ರಲ್ಲಿ 23 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾದರೆ, ಉಳಿದ ಎರಡು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ತೀವ್ರ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಇಎಲ್ಎಸಿ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
ಅಪ್ಡೇಟ್ನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲು: ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಜ್ ಜೋಸ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ, ವಿಮಾನಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
