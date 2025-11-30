ETV Bharat / bharat

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ 338 ಏರ್​ಬಸ್​ ಎ320 ವರ್ಗದ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್ ಪೂರ್ಣ​: ಡಿಜಿಸಿಎ

ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏರ್​​ಬಸ್​ನ ಎ320 ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್​​ವೇರ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Airbus A320 Aircraft
ಏರ್‌ಬಸ್ A320 ವಿಮಾನ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 30, 2025 at 3:28 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಮಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ತೀವ್ರ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಕೆಲಸ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಏರ್​ಬಸ್​ನ ಎ320 ವರ್ಗದ ವಿಮಾನಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಡೇಟಾಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ (EASA) ತುರ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ, ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವ 338 ಏರ್​ಬಸ್​ ಎ320 ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಸು ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲು?: ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಘೋಷಿಸಿದ ತುರ್ತು ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ 200, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ 113 ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಕಿ 100ರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನಗಳು ಬೇಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದ ಒಂಬತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಇಎಎಸ್​ಎ ನಿರ್ದೇಶನ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 25ರಲ್ಲಿ 23 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲಾದರೆ, ಉಳಿದ ಎರಡು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ತೀವ್ರ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಇಎಲ್​​ಎಸಿ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ವಿಮಾನಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.

ಅಪ್​​ಡೇಟ್​​ನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲು: ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ವಿಕಿರಣಗಳಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರಜ್ ಜೋಸ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ, ವಿಮಾನಗಳು ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಆಧಾರಿತ ಹಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.

